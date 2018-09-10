İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gevaş'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi


Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 10 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen E.B. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.