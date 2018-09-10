Gevaş'ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada; toplam 10 bin paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen E.B. isimli şahıs hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı.