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14 Eylül 2017 15:31

Gevaş’ta ‘Bebekler Gülsün’ projesi

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı ve Gevaş Devlet Hastanesi işbirliğinde "Bebekler Gülsün" projesi hayata geçirildi.

Gevaş’ta ‘Bebekler Gülsün’ projesi

14 Eylül 2017 15:31


Gevaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Bebekler Gülsün" projesi için Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ile Gevaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Ergioğuz arasında protokol imzalandı. Burada konuşan Kaymakam Çınar, projedeki hedeflerini maddi zorluklar yaşayan her aileye destek olmak olduğunu belirterek, “Ailelerin dünyaya yeni gelen bebeklerinin bakımında ve yetiştirilmesinde duydukları kaygıyı hafifletmek ve mağduriyetlerini olabildiğince azaltmak amacı ile ‘Bebekler Gülsün’ projesi kapsamında yardıma muhtaç ailelere bir nebze osun katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Proje ile dar gelirli vatandaşlarımızın bebekleri için doğum sonrası acil ihtiyaçlarının içinde bulunduğu ve bir yıl boyunca aylık ihtiyaçlarının karşılanacağı yardım paketi verilecek. Bu paketlerin içinde çeşitli kıyafet, ayakkabı, çorap, battaniye, önlük, bebek şampuanı, bakım kremleri, ıslak mendil, anne kucağı ve bez bulunacak. Kaymakamlığımız, ailelerin müracaat etmesini beklemeden Gevaş Devlet Hastanesine müracaat eden ve Hastane Başhekimi Dr. Adem Ergioğuz tarafından alınan bilgiler doğrultusunda hastanede doğum yapmış bebeklerin annelerine ivedilikle ulaştırılacaktır. Bu projeye olan katkılarından dolayı Gevaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Ergioğuz ve ekibine teşekkür ederim” dedi.


Gevaş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Ergioğuz ise, projeden bahsederek, “Proje kapsamında oluşturulan ekipte, bir ebe de hastanemizde doğum yapan anneyi evinde ziyaret ederek bebek bakımı, anne sütü, emzirme, kişisel hijyen, bebek beslenmesi hakkında eğitim verecek. Annenin yeni doğan bebeğinin bakımında ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesindeki soru ve kaygılarını dile getirmesini sağlayarak, sorunlarına ilişkin destekte bulunulacaktır. Bu vesileyle hastanemiz ‘Bebek Dostu’ hastane kapsamında yürüttüğü çalışmalarını taçlandırmaktadır. Projede desteğini bir an olsun esirgemeyen Gevaş Kaymakamı Sayın İshak Çınar Bey’e teşekkür ederim” diye konuştu.




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