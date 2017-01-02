Gevaş’ta belediye çalışmaları devam ediyor

Van’ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, 2017 yılının hizmet anlamında dolu dolu geçeceğini belirtti.

Başkan Hakan, çalışmaları hakkında İHA muhabirine bilgi verdi. 2017 yılının dah iyi geçeceği kanaatinde olduğunu belirten Başkan Hakan, “Yeni yıla kötü bir terör olayı ile başladık. Fakat nihayetinde hayat devam ediyor. Bu coğrafyada var olmaya ve mutlu olmaya hak etmiş bir milletiz. Bizler moralimiz bozmadan devam edeceğiz. Hepimiz bulunduğumuz mevkilerde işimizin hakkını verirsek bu ülkeyi daha da yaşanabilir bir hale getiririz. Ben 2017 yılının daha iyi geçecek kanaatindeyim. Bu noktada da umutluyum” dedi.

2016 yılında ilçede güzel hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Hakan, “2016 yılında hedeflediğimiz şekilde ilçeyi iyi bir noktaya getirdik. 2017 yılında da kısmen ihalesini yaptığımız, bütçesini ayarladığımız işlerimiz olacak. Daha önce söz verdiğimiz ama imkanlarımız olmayan yollarımız var onları yapacağız. Belediyemize ait parklar var, onları elden geçirecek ve yeni parklar yapacağız. Yine kırsal mahallelerimizin yollarıyla alakalı güzel bir çalışma başlatacağız. 2016 yılı gibi bir hizmet seferberliği olacak. Bu konuda planlarımızı yaptık hem merkez hem de kırsalda güzel çalışmalarımız olacak. Büyükşehir ile daha koordineli bir şekilde çalışacağız. 2017 hizmet anlamında dolu dolu bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Gevaş halkına da mesaj veren Başkan Hakan, “Ben Gevaş halkına bugüne kadar tüm sıkıntılarına rağmen duyduğu güvenden dolayı müteşekkirim. Rabbim bizi utandırmasın. Gevaş halkı hizmetin en iyisine ziyadesiyle hak eden bir halktır. Onlardan isteğim güvenlerini ve dualarını eksik etmesinler. Son olarak ilçenin tanıtımına büyük katkı sunan, Gevaşımızın markası haline gelen Gevaş Sesi Gazetesi’nin kıymetli ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.