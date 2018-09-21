Gevaş'ta kaçak avlanan 12 kınalı keklik ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 2 kişiye toplam 9 bin 308 TL idari para cezası talep edilecek.

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 12 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, H.T. isimli şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 3.308,00 TL idari para cezası ile 6 bin TL de tazminat bedeli talep edilecek. 12 kınalı keklik, 5 kafes ve yakalama malzemesine el konulurken, Kınalı Keklikler tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.