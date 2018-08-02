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02 Ağustos 2018 16:17

Gevaş’ta kaçak avlanan 8 kınalı keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak keklik avlayan 1 kişiye toplam 5 bin 347 TL idari para cezası kesilirken, 8 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi ele geçirildi.

Gevaş’ta kaçak avlanan 8 kınalı keklik ele geçirildi

02 Ağustos 2018 16:17


Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 8 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, H.T. isimli şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi. Kafes Avcılığı yapan şahıslara Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam bin 347 TL idari para cezası ile 4 bin TL de tazminat bedeli talep edilirken, 8 Kınalı Keklik, kafes ve yakalama malzemesine el konuldu. El konulan 8 Kınalı Keklik tedavi ve rehabilite edilmek üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Yetkililer, katkılarından dolayı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler.




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