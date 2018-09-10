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Gevaş'ta kaçak avlanmış 14 yavru keklik ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 14 yavru Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kaçak keklik avlayan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, 14 yavru Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesine el konuldu.


Van'ın Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Kontrol Noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında ki kafeslerde 14 yavru Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı verildi.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililer, verdikleri destek için Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Cezmi Eroğlu ile tüm ekibine teşekkür ettiler.

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