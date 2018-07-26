Gevaş’ta muhtarlar toplantısı

VASKİ yönetimi, 38 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, yapılan ve yapılması düşünülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesinin toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, amaçlarının VASKİ ile muhtarların bir araya gelerek çözüm için ortak akıl yürütmeleri olduğunu söyledi. Burada yapılan hizmetlerin yanı sıra beklentilerin de dile getirildiğini ifade eden Çınar, “Şimdiye kadar VASKİ’nin yaptığı başarılı çalışmalar bundan sonra da Gevaş’ta devam edecektir. Özellikle vatandaşlarımızın kaçak su konusunda dikkatli davranmalarını ve bağ bahçelerini içme suyu ile sulamamalarını istiyoruz” dedi.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman da, muhtarlarla sıkı bir diyalog içinde olduklarını belirterek, “Bunun hizmetlerin her alana yayılmasında büyük katkısı olmaktadır. Biz kurum olarak muhtarlarımızın görüşlerini önemseyerek, daha iyi hizmetler gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Daha sonra VASKİ Güney Bölgesi Şube Müdürü Tevfik Ergenç, VASKİ’nin çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ergenç, sunumda 2017 yılında yapılanlar ile 2018 yılında yapılacakları anlatarak, “Gevaş’ın su sorunu kaynaklar değerlendirilerek çözüldü. Pınarbaşı’nın boşa akan kaynakları hem Gevaş’a verildi hem de Akdamar Adası’na verilecek. Kaynak açısından zengin bir ilçeyiz” dedi.

Ergenç, muhtarların dile getirdiği dilek ve temennilerin yerine getirilmesi için azami gayret gösterdiklerini ve Gevaş’ın mahallelerinde bulunan çalışmalarda ortak hareket ettiklerini belirterek, “Bu çalışma sezonunda Gevaş, VASKİ ile yeniden atağa geçmiş ve yıllardır gelmeyen hizmetlerle tanışmıştır” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları da sürekli kendileri ile yakın irtibatta bulunan VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, “Bizlerin fikirlerine önem veren ve çözüm üreten VASKİ’den memnunuz” dediler.

Toplantıya Kaymakam Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şahin Kocaköse, Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, Belediye Başkan Vekili Neşe Akbaş, VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Mehtap Aydınoğlu, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ve ilçenin protokol üyeleri de katıldı.