Gevaş’ta muhtarlar toplantısı yapıldı

Gevaş Belediyesi Vizontele Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe kurum amirleri ve Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Gevaş birim amirleri de katıldı. Gevaş Kaymakam İshak Çınar’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda çeşitli konular istişare edildi. VEDAŞ Gevaş İletme Şefliği personelinin sunumunu gerçekleştirdiği toplantıda daha sonra muhtarlar söz aldı. Gerek Van Büyükşehir Belediyesi ve gerek Gevaş Belediyesinin çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda muhtarların talep ve önerilerinin yanı sıra çalışmalardan dolayı genel memnuniyet dile getirildi. Toplantıda ayrıca Sosyal Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti muhtar üye seçimi de yapıldı. Yapılan seçimde Pınarbaşı Mahalle muhtarı Sıddık Sümer ve Dokuzağaç Mahalle muhtarı Müslüm Erdem oy birliğiyle Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyetine seçildi. Muhtarların çeşitli konularda dile getirdikleri hususlarla alakalı Kaymakam İshak Çınar genel bir değerlendirmede bulunarak muhtarların talep ve önerileriyle alakalı yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gevaş Belediye Başkanı Hakan da muhtarlara teşekkür ederek, gerek Gevaş Kaymakamlığı ve gerek muhtarlarla aktif işbirliği ve koordineli çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, ortak çalışma ve koordinasyon ortamını sağlamasından dolayı İlçe Kaymakamı İshak Çınar’a da teşekkür etti. Toplantı sonunda katılımcılar, Kaymakam İshak Çınar ve Belediye Başkanı Sinan Hakan tarafından uğurlandı.