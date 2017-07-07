Gevaş’ta muhtarlarla istişare toplantısı

Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonunda Kaymakam Çınar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Sinan Hakan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Kaymakam İshak Çınar, bu tür toplantıların faydalı olacağına vurgu yaptı. Kaymakam Çınar, önceliklerinin güvenlik olduğunu belirterek, “Bir önceki toplantımızın ana gündemi göçerlerdi. Bilindiği üzere bu bölgenin hareketliliği çok fazla. Biz bunların teröre destek verdiğini iddia etmiyoruz. Ama ister terör örgütünü sevsin ister sevmesin, terör mutlaka bunlardan nemalanır. Bu konuda Bakanlığımızın ve valiliğimizin emirleri var. Biz de isteriz buradaki meralar dolu dolu olsun, ama yasak varsa ona da riayet etmek gerekir. Biz köylerimizde huzur istiyoruz. Herkesin huzurlu yaşamaya hakkı var. Sizlerden bizleri her konuda bilgilendirmesinizi istiyoruz. Siz de bir bilgi varsa, bunu hemen sıcağı sıcağına paylaşılmasını bekliyoruz. Buradaki amacımız sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmaktır. Biz, diğer kamu kurumları ile ilgili sorunlarınızı da onlara ileteceğiz” dedi.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, özellikle VEDAŞ, VASKİ ve belediye ile ilgili sıkıntılar dile getirildi.