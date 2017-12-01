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01 Aralık 2017 09:35

Gevaş’ta öğrencilere diş bakımı eğitimi

Van’ın Gevaş Belediye Başkanlığı ile Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 22-27 Kasım "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere diş fırçalama, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi ve eğitim verildi.

Gevaş’ta öğrencilere diş bakımı eğitimi

01 Aralık 2017 09:35


Gevaş Belediye Başkanlığı ile Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 22-27 Kasım "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde ilçede bulunan ilkokul 1. sınıf ve anasınıfı öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde diş hekimleri tarafından öğrencilere diş fırçalama, ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi ve eğitim verildi.


Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ağız ve diş sağlığı haftası kapsamında çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için ilçedeki öğrencilere toplamda bin 200 adet ağız ve diş bakım seti hediye edildiğini söyledi. Kişisel temizliğin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Temiz bir geleceği temizlik alışkanlığı kazanmış nesillerle inşa edebiliriz. Bu ortak çalışmadan dolayı Gevaş Kaymakamlığı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.




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