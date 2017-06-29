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29 Haziran 2017 16:09

Gevaş’ta yangın

Van’ın Gevaş ilçesinde çıkan yangında muhtara ait ev tamamen yanarken, can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Gevaş’ta yangın

29 Haziran 2017 16:09


İlçeye bağlı Hişet Mahalle Muhtarı Asım Selvi’ye ait olan ev, akşam saat 15.10 sıralarında bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede evin her tarafını saran yangın, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla iki saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesine rağmen ev, alevlere teslim oldu ve tamamen kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Muhtar Asım Selvi, can kaybının olmaması tek teselli olduğunu belirterek, “İki katlı evimiz tamamen yandı. Yaklaşık 100 bin TL maddi hasarımız var. Ev kullanılmaz bir halde. Tek tesellimiz ise can kaybının olmaması” dedi.




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