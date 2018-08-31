“Gezginfest Van” 7-8-9 eylül tarihlerinde Vanlılarla buluşuyor

İnterrail Türkiye&Hayal Kahvesi ortaklığı yetkililerinden yapılan açıklamada, “Doğu’nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip “GezginFest Van” 7-8-9 Eylül tarihlerinde Dokuzağaç köyünde yer alan Ada Gevaş İskelesi’nde gerçekleşiyor. İnterrail Türkiye&Hayal Kahvesi ortaklığı ile organize edilen GezginFest Van’da konserler dışında; oyunlar, atölyeler, film gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, su savaşı, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, meditasyon, sabah sporu, robot Show, jonglör atölyesi, ateş gösterisi, baloncuk partisi, lunapark, school of samba, Gencer Savaş ile ritim atölyesi ve jam session sahnesi gibi etkinlikler insanların sıkılmadan üç gün boyunca güzel vakit geçirmesini sağlayacak. 80 binden fazla doğa, kamp, seyahat severin buluşacağı GezginFest Van, insanı ve doğayı seven hayvan dostlarımıza saygı gösteren “mutluluk paylaştıkça güzeldir” felsefesini benimseyen festival topluluğunun katılımını hedefliyor” denildi.

“3 günde 22 sanatçı”

Bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali olan “GezginFest Van” da 3 günde 22 sanatçı ve grup sahne alacak. Doğu batı kültürünün sosyal etkileşiminin arttırılması amacı ile yola çıkan festival’de Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Mnaga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılar festival ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir araya geliyor. Festival’de ayrıca; 9 yıl sonra Akdamar Kilisesi’nde gerçekleşecek ayine İran, Gürcistan, Azarbeycan, Ermenistan gibi civar ülkelerden onbinlerce kişinin katılamını beklenirken, Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü İran’lı müzisyen Mohsen Nomjoo’da performansını sergileyecek. O bölgede yapılan ilk festival olmasının dışında, Interrail grubunun bu denli bilinir hale getirdiği Kars Treni’nin (Doğu Ekspresi) aynı hat uzunluğuna sahip olan Van Ekspresi ile ulaşımının sağlanabiliyor olması katılımcılara unutamayacakları bir ulaşım imkanı da sağlıyor.