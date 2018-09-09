“Gezginfest Van” ikinci gününde 27 bin kişiye unutulmaz bir festival coşkusu yaşattı

Doğu’nun ilk ve tek gençlik müzik festivali olma özelliğine sahip “GezginFest Van” ikinci günü olan 8 Eylül Cumartesi Dokuzağaç köyünde yer alan Ada Gevaş İskelesi’nde 27 bin kişinin katılımı ile devam etti. İnterrail Türkiye&Hayal Kahvesi ortaklığı ile organize edilen GezginFest Van’da yoğun ilgi görüyor. 80 binden fazla doğa, kamp, seyahat severin üç gün boyunca buluşacağı GezginFest Van, insanı ve doğayı seven hayvan dostlarına saygı gösteren “mutluluk paylaştıkça güzeldir” felsefesini benimseyen festival topluluğunun katılımını hedefliyor.

“Fatma Turgut’un sürprizi”

Bölgenin ilk ve en büyük gençlik festivali olan “GezginFest Van”ın ikinci gününün açılışını Timsahı’ın Gözyaşları grubu yaptı. Sırasıyla Can Gox, Pera, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Alternatif müziğin farklı isimi Fatma Turgut Gezginfest Van’da ilk defa sahnede gitar çalarak festival seyircisine sürpriz yaptı. Festival seyircisinin her şarkısına eşlik ettiği Turgut, büyük beğeni topladı.

“Mohsen Namjoo’den barış ve dostluk mesajı”

Festival’in ikinci gün finali merakla beklenen Mohsen Namjoo oldu. Müzikal performansı ve vokali ile inanılmaz bir atmosfer oluşmasını sağladı. “Selam Van, sizi seviyorum. Barış ve dostluk için burdayım.” diyen Namjoo, seyirci ile İngilizce, Farsça ve Türkçe şarkı aralarında sohbet etti. Namjoo’nun sahnede gitar ve saz ile sergilediği performansı, izlemeye gelen hem Türk hem İranlı seyircinin büyük bir coşku ve alkışlarla karşılık buldu.

Doğu batı kültürünün sosyal etkileşiminin arttırılması amacı ile yola çıkan festivalde 3. Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Manga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılar festival ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir araya geliyor.

Festival’de ayrıca; 9 yıl sonra Akdamar Kilisesi’nde gerçekleşecek ayine İran, Gürcistan, Azarbeycan, Ermenistan gibi civar ülkelerden onbinlerce kişinin katılamını beklenirken, Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü İran’lı müzisyen Mohsen Nomjoo’da performansını sergileyecek. O bölgede yapılan ilk festival olmasının dışında, Interrail grubunun bu denli bilinir hale getirdiği Kars Treni’nin (Doğu Ekspresi) aynı hat uzunluğuna sahip olan Van Ekspresi ile ulaşımının sağlanabiliyor olması katılımcılara unutamayacakları bir ulaşım imkanı da sağlıyor.