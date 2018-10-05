Göl manzaralı hayvan bakım tesisi hizmete açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgenin en büyük ve en modern tesisi olma özelliği taşıyan “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" hizmete açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip bölgenin en büyük ve en modern tesisi olma özelliği taşıyan “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekinci, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, bu yılın şubat ayı itibariyle faaliyetlerine başlayan merkezin, yapılan ihbarlar sonucu 2 bin 283 hayvanı tedavi ederken, 850 hayvanın kısırlaştırma, küpeleme, çip ve aşı işlemini yaptırdığını belirtti. Van Büyükşehir Belediyesi olarak sadece insanlara değil, diğer canlılara da hizmet sunduklarını ifade eden Vali Zorluoğlu, “Yaklaşık 2 yıldan bu yana bu kentte uzun yıllardır konuşulan, ama bir türlü gerçekleştirilmeyen önemli çalışmalara tek tek imza atıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz sadece insanlara hizmet etmiyor. Aynı zamanda hayatın içerisindeki canlılara da hizmet ediyoruz. Allah'ın yarattığı her şey bizim için değerlidir. Bugün burada açılışını yaptığımız Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bu değerin en önemli göstergesidir” dedi.

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor”

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin bölgenin en büyük ve en modern tesisi olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Toplamda 10 bin metrekare üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip merkezimizde; 4 veteriner hekim, 2 ameliyat personeli, 6 hayvan toplama personeli, 10 hayvan bakıcısı, 3 şoför, 3 bekçi, 1 bahçıvan, 2 büro görevlisi olmak üzere toplamda 31 personel istihdam edildi.”

Merkezde aynı anda 225 sokak hayvanının barındırılabildiğini dile getiren Zorluoğlu, “Kedi ve köpek karantina bölümlerinin de olduğu merkezimiz; 74'ü kedi, 150'si köpek olmak üzere toplamda 225 sokak hayvanı barındırılabilmektedir. Tesisimiz, tıbbi cihaz ve personelleriyle modern bir hayvan hastanesi statüsünde hizmet verecektir” diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesinin Sokak hayvanlarına verdiği önem gereği kent merkezine 19 adet hayvan beslenme odağı kurulduğunu belirten Zorluoğlu, kurulan 60 adet odakta ise bugüne kadar sokak hayvanları için 21 ton mama kullanıldığını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı.