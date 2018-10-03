Gölete düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde sulama göletine düşen inek, Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Özalp ilçesi Mehmetalan Mahallesi'nde sahibi tarafından su içmesi için götürüldüğü gölete düşen inek, balçığa saplandı. Uzun süre saplandığı yerde can çekişen hayvan, çevredeki vatandaşların çabalarına rağmen kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği battığı yerden kısa süre içerisinde kurtardı.

Gölette biriken balçığın temizlenmesini isteyen mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.