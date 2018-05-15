Göz uzmanlarından Ramazan uyarısı

Yusuf Evcimen, Ramazan ayında uyumadan sahuru beklemenin göz rahatsızlıklarına neden olabildiğine vurgu yaparak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Oruç tutmanın dini vecibelerden biri olduğunu ifade eden Urartu Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Yusuf Evcimen, orucun tutulması esnasında göz sağlığına da dikkat edilmesi gereken bazı durumların olduğunu söyledi. Ramazan ayında sahura kadar uyumayıp sahuru beklemek gibi kişinin günlük yeterince uykusunu alamadığı durumlarda göz rahatsızlıklarının oluşabildiğine dikkat çeken Evcimen, “Uykusuzluğa bağlı göz kapağı kaslarında spazmların yaşanmasına, göz kuruluğuna ve kuruluğa bağlı batma, yanma, kaşıntı, kızarıklık ve bulanık görme gibi durumlara yol açabilmektedir. Sağlıklı yetişkinler, günlük 6-8 saatlik bir uykuya ihtiyaç duyar. Bu nedenle Ramazan süresince uykusuz kalmamak için uyku saati öne çekilmelidir. Çünkü sahur vaktine kadar uyku ihtiyacının bir kısmının karşılanması gerekir” dedi.

Kuru göz, glokom gibi kronik göz rahatsızlığı olan hastaların Ramazan ayı boyunca sürekli kullandıkları göz damlalarını ihmal etmemeleri ve tedavilerinin sürekliliğine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Evcimen, “Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayında göz damlalarının kullanımı hususunda orucu bozmadığına yönelik açıklaması mevcuttur. Şeker hastalığına bağlı göz arkasında kanama ve ödem olan şeker hastalarının Ramazan ayında oruç tutma konusunda dahiliye ve göz hekimlerinin görüş ve önerilerine dikkat etmeleri gerekmektedir” diye konuştu.