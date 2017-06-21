Grup Tillo’dan muhteşem konser

Ramazan ayında vatandaşların dolu dolu bir ay içermeleri için tüm hazırlıkları bir ay öncesinden yapılan ve ilçe halkı başta olmak üzere Vanlıların akın ettiği Edremit Belediyesinin Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinlikler kapsamında dün akşam da Grup Tillo hayranlarıyla buluştu. Vanlıların büyük ilgi gösterdiği gecede birbirinden güzel ilahiler seslendiren Grup Tillo, büyük beğeniyle izlendi. Teravih namazının akabinde başlayan ve alana akın eden binlerce kişi, Grup Tillo’nun ilahilerine eşlik etti. Her yaş grubunda insanın büyük ilgi gösterdiği ilahi konseri, gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Grup, okuduğu Türkçe, Kürtçe ve Arapça parçalarla ilahi severleri büyüledi. Ellerindeki deflerle sergiledikleri olağanüstü performansı pür dikkat izleyenler ise, zaman zaman cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştılar.

Konser esnasında birlik ve beraberlik mesajları veren grup, Kürt-Türk arasına nifak tohumları serperek, ayırmaya çalışanlara da Kürtçe seslendirdiği ‘Edi Besse’ adlı eseriyle yanıt vererek tepki gösterdi. Edremit’te bulunmalarına sebep olan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’ye teşekkürlerini ileten grup, en büyük alkışı ise Atıf Çiçekli’nin hak ettiğini dile getirdi.

Yaptığı kısa açıklamanın ardından konserine devam eden Grup Tillo, konser sonunda ise Vanlılarla birlikte dua ederek bulunduğu konser alanından ayrıldı.

“Halkımızla birlikte Edremit’i hak ettiği noktaya taşıyacağız”

Yaklaşık 2 saat süren konser sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, Grup Tillo’ya teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Bu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ve davet ettiğimiz sanatçılarımızın hepsi buraya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, halkımız ise böylesi dolu dolu bir Ramazan ayını idrak etmenin mutluluğunu bizlere ileterek desteklerini esirmediler. Bu gece de konuğumuz olan Grup Tillo, güzel bir performans sergilediler. Hareketli parçalarla keyifli bir Ramazan akşamı yaşattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza Ramazan ayında Ramazanın maneviyatına uygun etkinlikler düzenlemekten son derece mutluyuz. Bunun olumlu tepkilerini de halkımızın her anımızda yanımıza gelerek dile getirmeleri, bundan dolayı ‘Allah sizlerden razı olsun, Allah yolunuzu açık etsin, dualarımız sizlerle’ demeleri bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. İnşallah halkımızla birlikte çok daha güzel çalışmalara ve çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Edremit’i hep beraber hak ettiği noktaya taşıyacağız” dedi.