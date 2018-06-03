Grup Tillo’dan Vanlılara unutulmaz bir gece

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesinin ortaklaşa hazırladığı iftar sofrası ve Ramazan Sokağı etkinlikleri, sevilen ilahi sanatçılarını vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Ramazanın ilk gününden bu yana halkın yoğun katılım gösterdiği Cumhuriyet Caddesi’ndeki Ramazan Sokağında her gün verilen 5 bin kişilik iftar yemeği ve sonrasında yapılan etkinlikler, Ramazan’ın 18’inci gününde de devam etti. Çocuk oyunlarının ardından sahne alan Grup Tillo sanatçıları, seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça ilahi ve ezgilerle Vanlıları hem coşturdu, hem de duygulandırdı. Okunan Mevlid-i Şerif ile manevi hazzın doruğa çıktığı alanda, vatandaşlar Grup Tillo’nun seslendirdikleri ilahi ve ezgilere de hep birlikte eşlik etti.

Van’da olmaktan mutlu olduğunu anlatan Grup Tillo’nun kurucusu ve assolisti Mustafa Kadaş, "Bu ortamın oluşmasını sağlayan ve bizleri burada sizlerle buluşturan başta Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk Beye teşekkür ediyoruz. Eserimizde de söylediğimiz gibi; ’ortağız bir namusa, yaslanmışız sırt sırta, bin yıldır kardeşiz, bizim Allah’ımız bir, dinimiz bir, kitabımız bir, devletimiz bir, peygamberimiz bir, vatanımız bir bayrağımız bir, bu kadar birler içindeyken kimse bizleri bölemeyecek ve ayıramayacaktır. Eserlerimiz Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça olarak seslendirdik. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ailesi ile birlikte iftar programına katıldığını, ardından da Grup Tillo’nun konserini dinlediklerini anlatan Yunus Karçık da, "Her şey çok güzeldi. Grup Tillo sanatçılarına bu güzel geceyi bizlere yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ailece buradayız. Çok güzel bir manevi ortam var. Hem eğlendik, hem duygulandık. Muhteşem bir geceydi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.