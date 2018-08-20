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20 Ağustos 2018 16:46

Gülaçar’dan kurban bayramı mesajı

Ak Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban bayramı vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı.

Gülaçar’dan kurban bayramı mesajı

20 Ağustos 2018 16:46


AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar yayınladığı mesajda, “Kurban bayramımızın ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, hemşerilerimiz, tüm halkımız ve ümmetimizin kurbiyetine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim. Yeni Türkiye’nin dost ve kardeş olma sorumluluğu ile tüm dünya mazlumlarına el uzatma gayretinin her daim devamı için bu mübarek günlerde tüm dostlarımızın dualarını eksik etmemelerini temenni ederim. Kurban bayramımız mübarek olsun” dedi.




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