Gülaçar’dan kurban bayramı mesajı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar yayınladığı mesajda, “Kurban bayramımızın ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, hemşerilerimiz, tüm halkımız ve ümmetimizin kurbiyetine vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim. Yeni Türkiye’nin dost ve kardeş olma sorumluluğu ile tüm dünya mazlumlarına el uzatma gayretinin her daim devamı için bu mübarek günlerde tüm dostlarımızın dualarını eksik etmemelerini temenni ederim. Kurban bayramımız mübarek olsun” dedi.