Güloğlu Sigortadan Başkan Takva’ya ziyaret

Yaklaşık üç ay önce hizmete başlayan ve kısa sürede adından söz ettiren Güloğlu Sigorta, iş yerleri ve çalışanların sigorta altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında kentteki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret eden Güloğlu Sigorta sahibi Gülşen Kızıltaş, sigortanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’yı ziyaret eden Kızıltaş, çalışmaları hakkında bilgi verdi. İş yerlerinin maruz kaldığı hırsızlık olayları, yangın, iş kazaları, müşteri şikayetleri konularında bilgi aktaran Kızıltaş; iş yerleri, çalışanlar veya müşteri şikayetlerinin sigorta kapsamına alınabilmesinin önemine değindi. Sigorta konusunda herkesin bilinçlenmesi ve sigortanın öneminin farkına varması amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini de ifade eden Kızıltaş, “İnşallah ilimiz için, halkımız için hayırlı olur. Ben bu kapsamda bizleri en iyi şekilde ağırlayan ve bizlerden her türlü desteği esirgemeyecek olan Başkan Takva’ya teşekkür ediyor, nisan ayında yapılacak olan Van TSO seçimlerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, kadınların özellikle az gelişmiş bölgelerde ve ekonomisi az gelişmiş kentlerde, ekonominin bir parçası olması ve sektörel anlamda uzmanlaşarak kendi faaliyetlerini yürütmesinin önemli olduğunu belirterek, “Ben cesaretinden ötürü genç girişimci Gülşen Kızıltaş’ı kutluyorum. Kurmuş olduğu sigorta ve aracılık hizmeti şirketinde de başarılı olacağını inanıyorum. Bizde TSO olarak kendisine her türlü desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Kendisi ile yaptığımız görüşmede, hizmetlerinin etkin bir şekilde kendisine ulaştırıldığını ve işlerinin çok hızlı ve seri bir şekilde yapıldığını öğrenmiş oldum. Bu tabi TSO’nun hizmet kalitesinin standardının nereye geldiği konusunda da bir fikir veriyor. Umuyor ve diliyorum yeni dönemde seçimleri başarıyla sonuçlandırırsak, Gülşen Kızıltaş ile hem genç girişimciler hem de kadın girişimciler kurulunda birlikte çalışmayı arzuluyoruz. Bu isteğimizi de kendisiyle paylaştık. Umarım gelecek dönemde özellikle ekonomi dışında olan kadınların çok daha aktif olarak ticarete ve ekonomik alana yönelmelerini sağlayacak bir çarpan etkisi olur” ifadelerini kullandı.

Sigortacılık sektörünün Türkiye’de büyüyen bir sektör olduğunun da altını çizen Takva, “Ben bu anlamda aldığı eğitimle de genç girişimcimizin fark oluşturacağını düşünüyorum. Kendi aldığı eğitimin sektörel uzantısı olan ekonomik faaliyetini sürdürmüş olması da, sektörde fark oluşturacak bir alana taşıyacak diye değerlendiriyorum. Kendilerine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.