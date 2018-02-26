Güloğlu Sigorta’dan Van kahvaltısına sponsor

1 Haziran 2014 yılından ’Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası’ denemesiyle Guinness Rekorlar Kitabına girmeye başaran Van kahvaltısına bir destek de Güloğlu Sigorta’dan geldi. Kısa bir süre önce Van’da hizmet vermeye başlayan Güloğlu Sigorta, Van kahvaltısının önde gelen ismi Bak Hele Bak Yusuf Konak’ta çatal-bıçak kılıfına sponsor oldu. Van’ın tanıtımı noktasında her zaman elinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Güloğlu Sigorta Sahibi Gülşen Kızıltaş, “Kahvaltı sektöründe patent almış ve Guinness Rekorlar Kitabına geçmiş olan Van kahvaltısına elbette bizlerin de destek vermesi lazımdı. Bu kapsamda Güloğlu Sigorta olarak bizler de kahvaltımıza sponsor olarak destek vermeye çalıştık. Bundan sonra da ilimizin tanıtımı noktasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtiyor, bu tür girişimlerin her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben gerek kahvaltımızın rekorlar kitabına girmesini sağlayan gerekse yöremize ait bu kahvaltının Türkiye ve dünyada tanınmasına öncülük eden Bak Hele Bak Kahvaltı Salonu sahibi Yusuf Konak ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Yusuf Konak ise, bu anlamlı davranışlarından dolayı Güloğlu Sigorta sahibi Gülşen Kızıltaş’a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.