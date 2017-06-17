Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Çiftci Erciş’te

İlk ziyaretini Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yapan Çiftci’yi Oda Başkanı İzzet Yağar ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Burada bir konuşma yapan Çiftci, kendi döneminde gerek Erciş Belediye Başkalığı, gerekse milletvekilliği döneminde Erciş için çok büyük hizmetlerde bulunduğunu ve ilçe halkının bunu çok iyi bildiğini belirterek “İlçede yapımı devam eden köprülü kavşağı bitirdik. Son peyzajını bu yıl bitireceğiz. Kültür merkezi, sosyal güvenlik kurumu binası, bunlar önemli yatırımlardı. Bunların hepsini Erciş’e kazanırdık. Eğitim yatırımlarımıza devam ettik bu şehirde. Bu şehrin kaderinin değiştirecek organize sanayi ihalesi yapıldı ve yatırımlar devam ediyor. Erciş’ te en çok konuşulan konuların başında kentsel dönüşüm vardı. Kentsel dönüşüm de Haziran ayının 12’sinde ihalesi yapıldı. Bugün karara çıkarak onaylanır. Ve inşaata başlanılacak. Bunların tamamı AK Parti hükümetimizin Erciş’e getirmiş olduğu hizmetlerdir. Bizler bu memleketin çocukları ve siyasetçileri olarak bunları takip ettik. Yerelde de arkadaşlarımız yatırımları takip etti. Burada en büyük işbirliğimiz her zamanki gibi sivil toplum örgütleri ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle oldu. Bize çok ciddi katkı ve destekleri oldu, teşekkür ediyoruz. Burada idarenin temsilcileri, mülki idare amirliğinde yatırımları bir işbirliği içerisinde devam ettirdik. Bundan sonra da bu yatırımlar devam edecektir. Burada HDP döneminde belediyenin değişikliğinden kaynaklı ciddi eksiklerimiz oldu. Şimdi inşallah hükümet olarak hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Buraya bir kayyum atandı. Buraya merkezi hükümet olarak her türlü destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Gerek iller Bankası üzerinden, gerek Ankara ve İstanbul’daki kardeş belediyelerimiz ve gerekse merkezi hükümettin diğer birimleri ve büyük şehrin burada çok ciddi yatırmaları oluyor. Bundan sonraki süreçte de yatırımları birebir taklip ediyoruz. Koordine ediyoruz inşallah buradaki yatırmalara hep birlikte sahip çıkacağız. Burada kamu görevlilerinde üzerine düşenleri yapacak. AK Pati’nin Erciş’te sadece HDP bir ara dönemi oldu. Onun dışındaki dönemlerde olduğu gibi Erciş bölgenin parlayan yıldızı olacak. ve biz yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

"Ercişteki cezaevleri yenileniyor"

Bakan Yardımcısı Çiftci ilçeye yapılacak yeni yatırımlar hakkında da bilgi vererek, “Önümüzdeki günlerde iki cezaevi planımız var. Mevcut cezaevleri çok kötü. Çok sıkıntılı ve iyi değil. Gerek açık gerek kapalı bunlar içinde 4 artı 4, 800 kişilik cezaevi Haydarbey Mahallesi çıkışında yapılacaktır. Doğalgaz ihalesi 2018 yılı itibarıyla ilçede yapılacaktır. Arzumuz, Erciş’i geçmişte olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de AK Parti’nin tüm hizmetlerinden hakkıyla faydalandırmaktır. Erciş eskide olduğu gibi cazibe merkezi olacak. Bizler de Ankara’da bunların birebir takipçisiyiz. Bundan sonraki süreçte de takipçisi olacağız. Her alanda Erciş’ i istediğimiz noktaya taşıtacağız. Zaman zaman bölgeye ziyaretlerimiz oluyor bu vesileyle de Ticaret Odası Başkanımızı ziyaret ettik. İstişarelerde bulunmak üzere daha yapılacak neler var konuşmak üzere geliyoruz. Buradaki tespitlerimizle birlikte buradaki arkadaşlarımız taleplerini yapacaklar, bizlerde Ankara’dan takip edeceğiz. Ve inşallah sonuçlandırılıp Ercişimizi hep birlikte hak ettiği noktaya taşıyacağız. Herkes çok iyi bilmelidir ki, bu şehir dün nasıl bölgenin parlayan yıldızıysa, bu şehir üç yıl önce yatırım alna ilçeyse bundan sonrada sonraki süreçte de inşallah Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, çok büyük bir teveccühü gayreti ve buraya özel bir önem verip çok ciddi kaynaklar aktarıp tekrar eskiden olduğu gibi bölgenin parlayan yıldızı olacaktır. Ciddi bir fırsat yakalamışız. Bunu inşallah hep birlikte değerlendireceğiz. Devlet hastanesiyle ilgili birçok açıklamamız oldu. Sayın Başbakanımızla defalarca görüştük. Sağlık bakanımızla görüştük, sağlık bakanımız en son çıkıp kamuoyundan özür diledi. Ramazan ayının öncesinde Tekrar TOKİ Başkanıyla oturduk. Gerek kentsel dönüşümü ve diğer etaplarını, Erciş Devlet Hastanesinin konuştuk. Orada konuştuğumuz gibi Erciş’e bir heyet gönderdik. Onların bize verdiği tarih Ağustos ayı itibarıyla tamamen bitirip burayı hizmete açacakları yönündedir. Sağlık Bakanlığına teslim edileceği yönündedir, bizde bunun birebir takipçi olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Çitfci, ardından Erciş Kaymakamlığı ile Şoförler Odasını da ziyaret ettikten sonra Erciş Ticaret ve Sanayi Odasının onuruna vereceği iftar yemeğine katılacak.