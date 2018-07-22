Gün batımı Van Gölü’nde izlenir

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsünden bir şey kaybetmiyor. Doğal güzellikleri ve kent içindeki tarihi yapılarıyla birçok görsel güzelliğe sahip olan Van, gün batımıyla da benzersiz görüntüler oluşturuyor. Dünya’da gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü’nde güneşin son ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün yansıması, görenleri hayran bırakıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Tuşba Belediyesinin girişimleri sonucu Van Gölü’nün Mollakasım Mahallesi’ndeki kıyı şeridinde oluşturulan ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinatörlüğü tarafından Ulusal Mavi Bayrak Ödülü’ne layık görülen halk plajına akın ederek bir taraftan yüzmenin keyfini çıkarırken, bir taraftan da güneşin batışına tanık oluyorlar. Akşamın ilerleyen saatlerine kadar ufuk çizgisi üzerinde görünen ışık, izleyenleri hayran bırakıyor.