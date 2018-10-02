Gündoğan'da içme suyu sevinci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gevaş ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ne içme suyu verildi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalarda, halkın sıkıntılarının en kısa zamanda çözülmesi için her türlü tedbir alınıyor. Gevaş ilçesinin Gündoğan Mahallesi de yıllardır çektiği su sıkıntısı, VASKİ Gevaş Şubesi ekiplerinin kendi imkânlarıyla ihaleye çıkılmadan yaptığı çalışmalarla giderildi. Gündoğan Mahallesi'ne yapılan 600 metrelik yeni içme suyu hattı yapımı ile yıllardır yaşanan su sorunu tamamen son buldu.

Gündoğan Mahalle Muhtarı Çelenk Metin, başvuruları üzerine VASKİ ekiplerinin hemen harekete geçtiğini belirterek, “Aralıksız çalışan ekipler, çok kısa sürede 600 metrelik su hattı çekerek bizi bu büyük sorundan kurtardılar. Bu kadar zorlukları aşarak bize hizmeti ulaştırmaya vesile olan başta Genel Müdürümüz Ali Tekataş, VASKİ Güney Bölge Müdürü Tevfik Ergenç ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.