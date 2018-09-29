“Gürpark Millet Bahçesi” hizmete açıldı

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından yapılan, Doğunun ilk ve tek tematik parkı olma özelliğini taşıyan “Gürpark Millet Bahçesi” düzenlenen törenle hizmete girdi.

Gürpınar Belediye tarafından2018 yılının başlarında başlanan ve Doğunun ilk ve tek tematik parkı olma özelliğini taşıyan ilçe girişinde atıl durumdaki 100 dönümlük alanda inşa edilen ve Doğunun ilk ve tek tematik parkı olma özelliğini taşıyan içerisinde uzay gözlemevi, paintball, dev çocuk oyun grupları, macera parkı, okçuluk alanı, at çiftliği, spor alanları, restoran, kafe, kır kahvesi ve park alanlarının bulunduğu “Gürpark Millet Bahçesi” düzenlenen törenle hizmete girdi. Parkın açılışına Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Gürpınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ak Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Gürpınar halk oyunları ekibi kısa bir gösteri gerçekleştirdi. Halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra konuşma yapan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, bugün Gürpınar adına sadece bir park açmadıklarını söyledi. Gürpınar için değişimin adımını attıklarını ifade eden kaymakam Doğramacı, "Bu park Van'ın bir parkıdır. Biz burayı sadece Gürpınar için yapmadık. Van'a akan bir Gürpınar değil, Gürpınar' a akan bir Van söylemimiz vardı ve söylemimizi uygulamaya devam edeceğiz. Sadece Van değil, bütün Türkiye buraya aksın diye çeşitli projeler üretiyoruz" dedi.

Parkın içerisinde kır kahvesinin, Gürvivor'ün ‘içerisinde çeşitli parkurların bulunduğu oyun gurubu', pastanenin, kafeteryanın, gözlem kulesinin, paintball sahasının, okçuluk alanının, at çitliğinin ve çocuk parkının bulunduğunu belirten Kaymakam Doğramacı, bunların hepsinin Van'da olduğu bir yerin olmadığını belirtti.

Açacakları restoranın Gürpınar'a özgü yemeklerle kendini tanıtacağını, bunu da Norduz Sofrası adıyla Türkiye'ye ve gastronomi camiasına duyuracaklarını söyleyen Kaymakam Doğramacı, konuşmasını teşekkürle sonlandırırken akşam gerçekleşecek Buray konserine bütün vatandaşları davet etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun selam ve tebriklerini ileterek, "Bütün çalışmalarından ötürü Osman Doğramacı'ya teşekkür ediyorum. Zor dönemlerde zor görevleri yerine getirenler vatanına en güzel hizmet edenlerdir. Gürpark'ın Van'a ve Gürpınar'a hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşın Van'dan Gürpınar'a gelmesi için yapılmış çok güzel bir tesis Gürpınar' ve Van'a hayırlı olsun" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, "Bu parkı anlatmaya gerek yok her şey var burada. Hem büyüklerin hem çocukların eğlenebileceği bir park olmuş. Hayal edilmeyen bir şey ortaya çıkmış. Ben tebrik ediyorum. Van, bu tesislerin tamamen bitmesiyle Gürpınar'a akar. Bizim şehirlerimize bunlar yakışır. Kavga dövüş değil. Burayı hep beraber tanıtacağız. Üniversite olarak yanınızdayız" dedi.

Ak Parti Gürpınar İlçe Başkanı Halit Toktaş, "Eskiden bu alan DSİ'ye ait bir hurdalıkken şu an halka hizmet verecek güzel bir park olmuş. Halkın parasının halkın hizmetine döndüğünü gördüğümüz bir proje ve bundan ötürü kaymakamı destekliyoruz. Partim adına teşekkür ediyorum. Rektör beyden de isteğimiz Gürpınar'a bir Meslek Yüksek Okulunun gelmesi, böylece Gürpınar'ı daha iyi tanıtabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı dualar eşliğinde, kurdele kesilerek yapıldı. Açılışın ardından Kaymakam Doğramacı, parkı protokole ve vatandaşlara gezdirip tanıttı. At çiftliğinde atların gösterilerini izleyen protokol, at binip, paintball oynadı. Parkı gezen davetliler daha sonra kır kahvesinde çay içti. Çay sonrası Kaymakam Doğramacı, herkesi 4 Ekimde yapılacak yağlı güreş festivaline davet etti.