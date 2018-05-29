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29 Mayıs 2018 09:54

Gürpınar Belediyesinden her gün 500 kişiye sıcak yemek

Van’ın Gürpınar Belediyesince Ramazan ayı dolayısıyla kurulan aşevinde her gün ihtiyaç sahibi 500 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Gürpınar Belediyesinden her gün 500 kişiye sıcak yemek

29 Mayıs 2018 09:54


Gürpınar Belediyesi, belediye hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal projelerle ihtiyaç sahibi ailelerin hayatına dokunuyor. Bu kapsamda, Ramazan ayı vesilesiyle kurulan aşevinde ihtiyaç sahibi ailelere üç çeşit sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşevinde titizlikle hazırlanan yemekler, belediyenin tahsis ettiği araçlarla ailelerin kapısına teslim ediliyor.


Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu anlattı. Bu kapsamda kurdukları aşeviyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıklarını aktaran Doğramacı, “Ramazan ayında orucun bize hissettirdiği ve hatırlattığı, paylaşmaktır. Biz de Gürpınar Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızla Ramazan’ın rahmet ve bereketini paylaşmak için böyle bir çalışma başlattık” dedi.


Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi 500 kişiye sıcak yemek hizmeti sunacaklarını kaydeden Doğramacı, “İhtiyaç sahibi ailelere ulaşma anlamında güzel bir projeyi ortaya koyduk. Burada oluşturduğumuz aşevimizle insanlarımızın rahat rahat ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Aşevinde her gün düzenli olarak pişirilen sıcak yemekler, belediye ekiplerimizce akşam ezanı okunmadan önce ailelere ulaştırılıyor. Vatandaşların bu konudaki memnuniyeti bizi ayrıca sevindiriyor. Ayrıca bin ailemize Ramazan paketi dağıtımı da Ramazan ayı boyunca yapılacaktır. Böylece gönlüne dokunmadığımız ihtiyaç sahibimizin kalmaması için gayret etmiş olacağız. Allah (c.c) onların dualarında yer almayı bize nasip etsin, azımızı da çok kılsın inşallah” diye konuştu.




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