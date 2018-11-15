Gürpınar Belediyesinden hummalı çalışma

Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın başlattığı yenileme hareketi tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe merkezinde yapılan park, meydan, cadde, dükkan, yürüyüş yolu gibi hizmetlerden sonra şimdi de Cumhuriyet Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt çalışmaları başlatıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kaldırımlar da yenileme çalışmaları için sökülürken, çalışmaların bir an önce tamamlanması hedefleniliyor. İlçe merkezinde esnaflık yapan Mehmet Yılmaz, yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Esnaf olarak mağduriyetimiz elbette ki var, ama çalışmalar bittikten sonra Gürpınar çehresiyle daha yaşanılır bir yer olacak. O yüzden bu hizmetleri yapandan Allah razı olsun” dedi.