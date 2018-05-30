Gürpınar Belediyesinden “Kardeşlik” sofrası

Bölge halkını Elaçmaz Mahallesi meydanında birleştiren Gürpınar Belediyesi, kurduğu sofralarda vatandaşları ağırladı. Program öncesi Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan Kaymakam Doğramacı, Ramazan ayının bereketini iftar sofralarında yaşadıklarını anlattı. Ramazan sofralarında gönülleri bir araya getirdiklerini söyleyen Doğramacı, “Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar böyle bir organizasyon burada yapılmadı. Böyle bir iftar ve gönüllerin bir araya geldiği, aynı sofrada, aynı lokmaya, aynı anda kaşığı batırdığımız bir sofra kurulmadı. Ama biz inanıyoruz ki bundan sonra buralarda Allah’ın izniyle elbirliğiyle daha güzel organizasyonları hep beraber yapacağız” dedi.

İftar sofralarının birlik, beraberlik ve kardeşliği güçlendirdiğini anlatan Doğramacı, şunları kaydetti:

“Allah birliğimizi, beraberliğimizi, gücümüzü ve kuvvetimizi daim etsin. Allah’ın izniyle biz böyle tek yürek olduğumuz sürece dünyanın neresinden gelirlerse gelsinler. Hangi ekonomik savaşları bizlere açarlarsa açsınlar. Biz aç kalırız ama Allah’ın izniyle açıkta kalmayız. Bizler her daim bu topraklara sahip çıkarız. Biz inanıyoruz ki bu birlik ve beraberlik olduğu sürece dünyanın hiçbir yerinde bir tane dahi mazlum umutsuz olmayacaktır. Biz mazlumların umudu olan bir ülkenin evlatlarıyız. Bu da bizler için çok önemli bir haslet ve tarihimiz boyunca böyle olmuştur. Bizim birlik ve beraberliğimiz, bizim geleceğimiz adına en büyük umudumuzdur. Allah izin verirse bu Ramazan’da başlattığımız birlik, beraberlik ve kardeşlik sofralarını bundan sonra ki Ramazan’larda daha da büyüterek daha coşku içerisinde devam ettireceğiz.”

İftar yemeği sonrası düzenlenen orta oyunu, Karagöz ve Hacivat, sihirbazlık gösterileri gibi etkinlikler çocuklar tarafından ilgi gördü.

Programa Kaymakam Doğramacı’nın eşi Hatice Doğramacı, İlçe Emniyet Amiri Şener Karaboğa, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.