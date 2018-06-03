Gürpınar Belediyesinden “Kardeşlik” sofrası

Birlik ve beraberliğe önem veren Gürpınar Belediyesi, daha önce Kırkgeçit ve Elaçmaz mahallelerinde kurduğu “Kardeşlik Sofrası”nın üçüncüsünü Güzelsu Mahallesi’nde kurarak, vatandaşları iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Program öncesi Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, iftar için kurulan masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kaymakam Doğramacı, “Kardeşlik Sofrası” kapsamında iftarı Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla geçirmenin memnuniyetini yaşadığını kaydetti. Güzelsu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların ilgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Doğramacı, “Ramazan programlarımızı farklı mahallelerde yapıyoruz. Bugünde Güzelsu bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Bizi bugün burada bir araya getiren Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Bu Ramazan sofralarında toplandığımız gibi Allah bizlere kıyamet gününde Peygamber Efendimizin etrafında toplanmayı da nasip etsin. İnşallah bu programlarımız bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki günlerin ve ayların hayırlar getirmesi için dua edelim. Bu Ramazan günlerinde ellerimizi semaya kaldırdığımızda boş çevrilmeyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz, ilimiz, ülkemiz ve daha da önemlisi bütün dünyanın huzuru, mutluluğu için dua edeceğiz ki gelecek günlerimiz hepimiz için hayrolacak” dedi.

İftar yemeği sonrası düzenlenen orta oyunu, Karagöz ve Hacivat, sihirbazlık gösterileri ile çocuklar için Ramazan eğlenceleri sunuldu. Gösteriler çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Program sonrası mahalle kahvesine geçen Kaymakam Doğramacı, teravih saatine kadar vatandaşlarla sohbet etti. Programa Kaymakam Doğramacı’nın eşi Hatice Doğramacı, Jandarma Komutanı Binbaşı Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şener Karaboğa, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.