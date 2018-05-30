Gürpınar Belediyesinin toplu konut çabası sonuç verdi

Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra ilçenin kalkınması için de önemli projeler geliştiriyor. Bu kapsamda uzun süredir toplu konutların inşası için yoğun çaba gösteren Gürpınar Belediyesi, çabalarının sonucunda ilk etap olarak 236 toplu konuttan 110 tanesinin yapım çalışmasına başlanacak.

İlk olarak ihaleye çıkacak konutlar, en kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yoğun çabalarının sonuç verdiğini, bu kapsamda da ilk etap olarak 110 konutun ihalesine çıkacaklarını kaydetti. Konutların ilçenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Doğramacı, “İlçemizde yıllardır yaşanan konut sıkıntısını gidermek için harekete geçtik. Bu kapsamda da uzun süredir yoğun bir çaba sarf ediyorduk. Çabalarımız karşılığını buldu ve ilk etap çalışmalarına en kısa sürede başlıyoruz” dedi.

Ev sahibi olmak isteyenler için çok iyi bir fırsat sunduklarını ifade eden Doğramacı, şöyle devam etti:

“Bu fırsatın da vatandaşlarımız tarafından iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Konutlarımız sadece Gürpınar’ın değil Van ilinin prestij projelerinden biri olacaktır. Havası, suyu, güneşiyle tamamen yaşanılabilir bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz ve Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Gürpınar’ın kalkınması için yakaladığımız bu hizmet ve yatırım atağından isteyen herkes faydalanabilir. Her şey daha yaşanabilir bir Gürpınar için."