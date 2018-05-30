Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 14:47

Gürpınar Belediyesinin toplu konut çabası sonuç verdi

Van’ın Gürpınar Belediyesince hayata geçirilen “Gürpınar Konakları” projesi kapsamında 110 konutun yapım çalışmalarına başlanıyor.

Gürpınar Belediyesinin toplu konut çabası sonuç verdi

30 Mayıs 2018 14:47


Gürpınar Belediyesi, gerçekleştirdiği alt ve üstyapı ile sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra ilçenin kalkınması için de önemli projeler geliştiriyor. Bu kapsamda uzun süredir toplu konutların inşası için yoğun çaba gösteren Gürpınar Belediyesi, çabalarının sonucunda ilk etap olarak 236 toplu konuttan 110 tanesinin yapım çalışmasına başlanacak.


İlk olarak ihaleye çıkacak konutlar, en kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek. Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, yoğun çabalarının sonuç verdiğini, bu kapsamda da ilk etap olarak 110 konutun ihalesine çıkacaklarını kaydetti. Konutların ilçenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Doğramacı, “İlçemizde yıllardır yaşanan konut sıkıntısını gidermek için harekete geçtik. Bu kapsamda da uzun süredir yoğun bir çaba sarf ediyorduk. Çabalarımız karşılığını buldu ve ilk etap çalışmalarına en kısa sürede başlıyoruz” dedi.


Ev sahibi olmak isteyenler için çok iyi bir fırsat sunduklarını ifade eden Doğramacı, şöyle devam etti:


“Bu fırsatın da vatandaşlarımız tarafından iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Konutlarımız sadece Gürpınar’ın değil Van ilinin prestij projelerinden biri olacaktır. Havası, suyu, güneşiyle tamamen yaşanılabilir bir şehir inşa etmek için çalışıyoruz ve Allah’ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Gürpınar’ın kalkınması için yakaladığımız bu hizmet ve yatırım atağından isteyen herkes faydalanabilir. Her şey daha yaşanabilir bir Gürpınar için."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç