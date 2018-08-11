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11 Ağustos 2018 10:53

Gürpınar kırsalında yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

Van’ın Gürpınar kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği olay yerinde imha edildi.

Gürpınar kırsalında yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

11 Ağustos 2018 10:53


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca; Gürpınar ilçesi Taşlıca Mahallesi kırsalında, bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, 10 Ağustos 2018 günü icra edilen Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonunda; Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş ve yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.




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