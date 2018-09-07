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07 Eylül 2018 15:18

Gürpınar Kültür Merkezi kapılarını açtı

Van’ın Gürpınar ilçesinde atıl durumdaki düğün salonunun belediye ekiplerince yeniden dizayn edilerek dönüştürüldüğü Gürpınar Kültür Merkezi, Uluğ Bey Çocuk Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikle kapılarını açtı.

Gürpınar Kültür Merkezi kapılarını açtı

07 Eylül 2018 15:18


İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan düğün salonu, belediye ekiplerince geliştirilen proje kapsamında yeniden tasarlanarak tam donanımlı bir kültür merkezi haline getirildi. Gürpınarlı vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan merkez, tiyatro ve konferans salonu, altı adet uygulama atölyesi, kafeterya ve mutfak bölmelerini içinde barındırıyor. 300 kişilik kapasitesi ile aynı zamanda sinema salonu olarak da hizmet verecek olan merkez, bugün düzenlenen ilk etkinlikle kapılarını vatandaşlara açtı.


Uluğ Bey Çocuk Akademisi, ilçede bulunan çocukların hem keyifli vakit geçirmeleri hem de sahip oldukları değerlerin farkına varabilmeleri için yaz mevsimi boyunca çeşitli kurs, etkinlik ve geziler düzenledi. Bu kapsamda Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi, voleybol, basketbol, yüzme, badminton, paten, görsel sanatlar, müzik, akıl oyunları, İslam Bilginler Atölyesi ve Ali Kuşçu Uzay Atölyesinde kurs gören öğrenciler mezun oldu.


Gürpınar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte mezun öğrencilere katılım belgeleri teslim edildi.


Akademide üstün başarı gösteren ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, akademide öğrenim gören çocukların hem fiziksel hem zihinsel hem de değerler noktasında eğitme gayreti içinde olduklarını aktardı. Kaymakam Doğramacı; ’’Çocuklarımıza, çok boyutlu eğitim ile sportif ve sanatsal özelliklerini arttırmanın yanı sıra stratejik düşünebilme kabiliyetlerini de yükseltiyoruz. Aynı zamanda kendini tanıyan, değerlerini ve kültürünü bilen ve buna sahip çıkan nesillerin inşası için gayret ediyoruz’’ dedi.


Programın ardından öğrencilerin paten gösterisi büyük beğeni topladı.


Öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı resimlerin sergilendiği serginin gezilmesinin ardından program son buldu.




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