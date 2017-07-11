Gürpınar’da 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Gürpınar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Merkez Camisi’nde öğle namazına müteakiben mevlit okutuldu.

Şehitler için duaların edildiği mevlit programın ardında Gürpınar Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, günün anlam ve önemine değindi. Doğramacı, 15 Temmuz aslında bir destanın, bir direnişin, hain planlarının ters düz edildiği bir günün adı olduğunu söyledi. Ülke için 15 Temmuz akşamı ne kadar kara bir gün ise, 16 Temmuz sabahının da o kadar aydınlık bir gün olduğunu ifade eden Doğramacı, hain darbe girişiminin iyi okunması gerektiğini belirtti. Doğramacı, hain darbe girişimini uzun uzadıya, en ince ayrıntısına kadar anlatılması gerektiğini dile getirerek, “15 Temmuz iyi anlatılmalı. Çünkü öyle bir badire atlattık ki Allah’ın bu milletin göğsünden korkuyu alıp çekmesiyle bu darbeyi bertaraf ettik. İnşallah bir daha 15 Temmuzlar yaşamayız. Eğer biz 15 Temmuz’u yaşamamış olsaydık, belki daha kötü bir şekilde, daha kötü günler yaşayacaktık. Allah buna müsaade etmedi. O gün şehit olan, sokağa çıkan, tankların altına yatan, silahlara göğüslerini siper eden herkesten Allah razı olsun. Bu hainlerin sonuna kadar inlerine girip Allah’ın izniyle hep birlikte el ele vererek ortadan kaldıracağız. Bugünler zor günler ama bugünleri Allah’ın izniyle aşacağız. 15 Temmuz şehitlerimizin anısına, ruhuna camide verdiğimiz mevlid-i şerifin ardından yemek vererek onların ruhlarını şad etmek, Allah’tan rahmet dilemek ve onlara dua etmek için toplanmış bulunmaktayız. Katılan herkese teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra 15 Temmuz’un sene-i devriyesine kadar etkinliklerimiz devam edecektir. Bugünden başlayarak 15 Temmuz gecesi dahil olmak üzere akşam nöbetlerimiz devam edecek. Bu nöbetlere bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emrah Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tarkan Değer, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit sonrası vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.