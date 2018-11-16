Gürpınar'da alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere hemen her mahallesinde yoğun bir çalışma sergileyerek adeta yeni bir kent inşa ediyor.

Kış ayları gelmeden önce ilçe genelinde hummalı bir çalışma başlatan belediye ekipleri, ilçenin en işlek caddesi olan Milli Egemenlik Caddesi'ni de baştan sona yeniliyor. Çağdaş ve düzenli şehirleşmenin altyapısını oluşturan Gürpınar Belediyesi, ilçede yıllardır süregelen sorunlara köklü çözümler üretmek adına Telekom, elektrik ve su hatlarının yenilenmesine zemin hazırlıyor.

Kent trafiğinin aksamaması ve yoğunluğun azaltılması için mevcut yola 31 metre daha genişletme çalışması yapıldığını ifade eden Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Daha güzel, daha modern bir Gürpınar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu an da Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile belediye ekiplerimiz, kış ayları gelmeden evvel ilçenin ana caddesinden biri olan Milli Egemenlik Caddesi'nde durmadan çalışmalarına devam ediyor. İşlerin hızlı ilerlemesi için diğer kurumlara da yardım ediyoruz. Şu anda altyapı çalışmalarımız bitmek üzere, sıcak asfalt için zemin hazırlanıyor. Ardından hemen peyzaj ve aydınlatma işlemlerini tamamlayacağız. Allah'ın izniyle Gürpınar, girişinden itibaren estetik ve kimlikli bir şehre kavuşacak'' dedi.