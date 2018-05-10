Gürpınar’da “Anneler Günü” programı

Düğün salonunda düzenlenen ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve piyano eşliğinde şarkıların seslendirilmesiyle devam etti. Burada konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’nın eşi Hatice Doğramacı, İslam dininin anneye ve anne sevgisine önem verdiğini anlattı. Allah rızasını kazanmanın en önemli unsurunun anneye hizmetten ve anneyi gerektiği gibi sevmekten geçtiğini kaydeden Doğramacı, “Anne, kendi canını bile tehlikeye atarak çocuklarını koruyacak ve himaye edecek yegâne varlıktır. Anne, ilahi rahmete benzer. Hep verir, fakat karşılık beklemez. Anne gerektiğinde yemez, yedirir. Giymez, giydirir. Koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana atan kişidir” dedi.

Anneliğin sadece dünyaya çocuk getirmekten ibaret olmadığını ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

“Anne; insanın duygularını, düşüncelerini, karakterini şekillendiren en önemli rol modeldir. Sağlam bireylerin, büyük milletlerin, sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü anneler vardır. Mutlu bir yuva, sağlıklı bir ailenin en temel öğesi annedir. Geleceğin annelerini yetiştiren, tüm dünyayı şekillendirendir. Allah’ın rızasını kazanabilmesi için öncelikle anne ile babanın rızasını kazanılması emredilmiştir. Anne ve babanın rızasını kazanmak ise, onların gönüllerini hoş tutmakla, onlara hizmet etmekle, öğütlerini dinlemekle, onlara saygılı davranmakla, onları üzmemek ve ihtiyaçları gidermekle olur.”

Bugünün birlik ve beraberliğin kaynaşması için kutlanması gerektiğini ifade eden Doğramacı, “Bu düşüncelerle Gürpınarlı annelerimizle bir araya gelmek, duyguları paylaşmak ve çoğaltmak için bir araya geldik. Fedakârlık sembolü şehit annelerimiz başta olmak üzere hayatın kaynağı, merhamet ve şefkatin kaynağı tüm annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadesini kullandı.

Program, ilahilerin okunması ve İlçe Müftülüğünde görevli bayan hocaların ‘Dinimiz ve Anne’ konulu sohbetlerinin ardından yemek yenilmesiyle sona erdi.