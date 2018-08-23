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23 Ağustos 2018 15:46

Gürpınar’da bayramlaşma töreni

Van’ın Gürpınar ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gürpınar’da bayramlaşma töreni

23 Ağustos 2018 15:46


Gürpınar Öğretmenevinde düzenlenen törene, Başkale İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk ve Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir gelen misafirleri kapıda karşıladı. Bayram tebriklerini kabul eden kaymakam Öztürk, bayramların milli birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu söyledi. Buradaki törenin ardından beraberindeki kurum amirleriyle, İlçe Jandarma Komutanlığı Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Öztürk, askerlerle sohbet ederek bayramlarını kutladı.


Bayramlaşma törenine Gürpınar Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığına vekaleten bakan Başkale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Değer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.




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