Gürpınar'da elma hasadı başladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kışlık elma hasadı başladı.

Meyvecilik faaliyetleri içerisinde en çok elma üretimine yönelmiş olan Gürpınar'da, üreticiler ürünlerini toplamaya başladı. Elma toplamanın meşakkati ve maliyetli olduğunu ifade eden üreticiler, manav ve marketlerin kendilerinden aldıkları elmaları yüzde 50 karla satmalarından yakınıyor. Gürpınarlı elma üreticilerinden Murat Atan, elma hasadının geçen seneye göre daha az olduğunu belirterek, soğukların başlamasıyla bir iki hafta erken hasada başladıklarını söyledi.

Elma üreticisi Faruk Avcı ise, elma hasadının geçen seneye yakın olduğunu belirterek, “Elma üretimi zor ve meşakkatli bir süreç. Yetişen elmaları toplamak kolay değil, emek istiyor. Fakat bakıyoruz ki biz bu kadar emek veriyoruz, ancak emeğimizin hakkını alamıyoruz. Biz ürettiğimiz elmaları topluyoruz, kasalıyoruz, üstüne alıp manava, markete kadar nakliyesini yapıyoruz ve kilosunu bir liraya satıyoruz. Manav ve market ise bizden aldığı elmanın kilosunu 2,5 liraya satıyor. Hem biz hem de vatandaş bu durumdan zararlı çıkıyor. Soğuk hava depomuz olsaydı bu kadar ucuza satmaz, fırsatçılara emeğimizi yedirmezdik” dedi.