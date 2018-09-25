Gürpınar'da güvenlik bariyerleri kaldırılıyor

Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, emniyet amirliği binası önündeki yolda bulunan güvenlik bariyerlerin kaldırılacağını söyledi.

İlçedeki esnafı ziyaret eden Doğramacı, kaldırımlarda bulunan tezgahların alınmasını istedi. Belediye tarafından yapılan yeni dükkanlarda tek tip tabela uygulamasına geçilmesini isteyen Doğramacı, esnafa bir an önce tabelalarını belirlenen şekilde yapılmasını istedi.

Esnaf gezisini tamamlayan Doğramacı, daha sonra ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. ‘İlçe Meydanı ve Yürüyüş Yolu' projelerini inceleyen Doğramacı, eksik noktaların tamamlanması konusunda çalışanlara uyarılarda bulundu.

Son olarak İlçe Emniyet Amirliği önündeki bariyerlerin bulunduğu bölgeye geçen Doğramacı, bariyerlerin kısa zamanda kaldırılacağını ve yolun trafiğe açılacağı müjdesini verdi.