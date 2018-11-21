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Gürpınar'da içme suyu hatları yenileniyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gürpınar ilçe merkezinde bulunan su hatları yenileniyor.


VASKİ, Gürpınar çarşı merkezi Milli Egemenlik Caddesi içme suyu ve kanalizasyon hatlarının değişimi ve yeni hat imalatlarını baştan sona yeniliyor. Toplamda 830 metre kanalizasyon, 300 metre içme suyu hat yenilemesinin yapılması ile Gürpınar merkezinde sorunsuz bir altyapı sağlanmış oldu.


23 adet abone bağlantısı, 7 adet kanalizasyon baca yükseltme ve 3 adet yeni baca imalatı ile yoğun çalışma temposu sergileyen VASKİ ekiplerinin çalışmaları takdirle karşılandı.

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