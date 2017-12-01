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01 Aralık 2017 14:11

Gürpınar’da ‘Mevlid-i Nebi’ programı

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Atatürk Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında program düzenlendi.

Gürpınar’da ‘Mevlid-i Nebi’ programı

01 Aralık 2017 14:11


Okulun konferans salonunda düzenlenen program, etkinliğin önemine vurgu yapılan konuşmayla başladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda öğrenciler; Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Veda Hutbesini okudu. Programda, öğrenci korusunun seslendirdiği ilahilerin ardından sema gösterisi yapıldı.


İlçe vaizi Hüseyin Beytekin’in okuduğu duanın ardından sona eren programa Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, eşi Hatice Doğramacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı.




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