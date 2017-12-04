Gürpınar’da ‘Mevlid-i Nebi’ programı

Okulun konferans salonunda düzenlenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, Veda Hutbesi, şiir ve ilahiler seslendirdiği programda, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını anlatan video izletildi.

Renkli görüntülere sahne olan programda konuşan Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, "Gayemiz yeni Türkiye’nin mimarı olan çocukları yetiştirmenin yanı sıra tüm cihana refah ve iyilik temelli, Allah ve peygamber sevgisi kalplerinde yer bulmuş nesiller yetiştirmektir. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu yolda ailelere de büyük görev düşmektedir. Bu manada elbirliğiyle çocuklarımızın geleceği için mücadele etmeliyiz" dedi.