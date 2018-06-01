Gürpınar’da mukabele geleneği yaşatılıyor

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur’an-ı Kerim’i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, Gürpınar Belediyesi Aile Destek Merkezinde bir araya gelen kadınlarca yaşatılıyor. Öğle vakitlerinde merkezde bir araya gelen kadınlar, Kur’an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor.

Mukabeleye katılanlar, din görevlilerince okunan Kur’an-ı Kerim’i takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in sünneti olan ve yaklaşık bin 400 yıldır devam eden mukabele geleneğine katılanlar, böylece Ramazan ayının feyzinden de istifade ediyor.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, mukabele geleneğinin gönüllerin Kur’an ayında Kur’an ile yoğrulması adına çok önemli olduğunu ve bu geleneğin belediye bünyesinde yaşatılmasından da çok mutlu olduklarını kaydetti.