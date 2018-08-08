Gürpınar’da ot yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Gürpınar ilçesine bağlı Ongun Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında kuru ot yığınlarının tutuşması sonucu yangın çıktı. S.T. ile B.T. isimli vatandaşlara ait kuru otlar, bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gürpınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla yayılan alevler öncesinde bir ahıra, ardından da çevrede bulunan evlere de sıçramasıyla korkulu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ve koordineli bir şekilde yangına müdahale etmesiyle olası bir facianın önüne geçildi. Bölgeye sevk edilen 3 itfaiye aracı ve 10 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.