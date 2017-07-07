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07 Temmuz 2017 15:30

Gürpınar’da tarım arazilerini sulama çalışması

Van’ın Gürpınar ilçesinde yapılacak olan çalışmalarla binlerce dönüm susuz tarım arazisi yeniden kazandırılacak.

Gürpınar’da tarım arazilerini sulama çalışması

07 Temmuz 2017 15:30


Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gürpınar Belediyesi Başkanlığı tarafından ilçede ekili arazilerin sulanmasında kullanılacak sulama kanallarının yeniden açılması ve var olan kanalların temizlenmesi yönünde ortak çalışma başlattı. Başlatılan çalışmayla Güzelsu, Elaçmaz, Karakoç, Çörekli, Cevizalan, Sevindik, Yaramış, Öveçli, Akbulut, Ongün, Yurtbaşı, Daşdönderen, Murataltı, Yedisalkım, Gölardı, Tepegören, Yolaşan, Işıkpınar, Günbaşı, Bölmeçalı, Sapakonak, Bağrıyanık, Güleçler, Tutmaç ve Kuşdağı mahallelerinde bulunan binlerce tarım arazisinin yeniden kullanılması için ekipler aralıksız çalışıyor.




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