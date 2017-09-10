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10 Eylül 2017 13:27

Gürpınar’da yol yapım çalışması

Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal mahallelerde başlatılan yol kumlama, stabilize ve reglaj çalışmaları devam ediyor.

Gürpınar’da yol yapım çalışması

10 Eylül 2017 13:27


İlçedeki mahalle yollarının iyileştirilmesi için sezon başında kapsamlı bir çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi; Yukarı Kaymaz, Kırkgeçit, Örmeli ve Bağrıyanık mahalleleriyle Yolatı mezrasındaki yollarda oluşan hasarları giderdi. Yollarda kumlama, stabilize ve reglaj çalışması yapan ekipler, çalışma programına dahil edilen diğer mahallelerde de benzer çalışma yürütmeyi planlıyor.


Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, mahalle yollarının iyileştirilmesi için ekiplerin seferber edildiğini vurguladı. Ağır kış şartları nedeniyle özelikle kırsal mahallelerde hasar gören yolların onarılması için sezon başından beri ekiplerin aralıksız çalıştığını anımsatan Doğramacı, “En ücra mahallemize dahi hizmet götürmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda tespit ettiğimiz mahallelerin yollarını en iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan sıcak asfalt, parke taşı çalışmalarını yürütürken bir yandan da kumlama, stabilize ve reglaj çalışması yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ulaşımı bizim için önem taşımaktadır” dedi.




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