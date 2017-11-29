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29 Kasım 2017 12:12

Gürpınar’daki yapılar estetik bir görünüme kavuşturuluyor

Van’ın Gürpınar Belediyesince başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki yapılar estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

Gürpınar’daki yapılar estetik bir görünüme kavuşturuluyor

29 Kasım 2017 12:12


Gürpınar Belediyesi tarafından ilçedeki yapıların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için başlatılan dış cephe montalama çalışmaları sürüyor. Son olarak Çavuştepe Camisi’nde çalışma başlatan ekipler, caminin dış cephesinin tamamında montalama ve boyama çalışması yürüttü. Yapılan çalışma ile binalar daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturulurken, dış cephelerdeki eklentiler de özel malzemelerle gizlenerek görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırılıyor.


Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, “Marka Şehir Gürpınar” hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getirerek, şunları belirtti:


"Gürpınar her alanda olduğu gibi mevcut yapılardaki değişiklikle de kabuk değiştiriyor. Daha önce başlattığımız dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını ilçenin geneline yaymak istiyoruz. Binalardaki çirkin görüntüler bir bir ortadan kaldırılıyor. Böylece yapılar hem daha güzel bir görünüme kavuşuyor hem de daha dayanıklı ve sıcak hale getiriliyor.”




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