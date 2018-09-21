Gürpınar'ın trafik çilesi bitmiyor

Van'ın Gürpınar ilçe merkezinde trafik sorunu bitmek bilmiyor.

Son yıllarda yapılan inşaat ve cadde kenarındaki uygunsuz araç parkı nedeniyle ilçe merkezinde trafik adeta felç oldu. İlçe merkezinde kullanılabilir tek bir yolun kalması ve merkezde otopark sorununun baş göstermesiyle birlikte vatandaşlar araçlarını park edecek bir yer bulamamaktan yakınıyor. İlçe sakinlerinden Faruk Avcı, çarşı içinde kullanılan tek caddesi üzerinde park halindeki araçlardan ve hafriyat kamyonlarının sürekli geçiş yapmasından dolayı da trafiğin felç noktasına geldiğini, ilçe merkezinde durumdan herkes rahatsız olduğunu dile getirdi. Gürpınar ilçe merkezinde yaşanan park sıkıntısından dolayı maddi anlamda zarara uğradıklarını ifade eden sürücüler, boş buldukları yerlere araçlarını park ettiklerinden dolayı kendilerine cezai işlem yapıldığını belirttiler. Park sorununa acilen çözüm bulunmasını isteyen sürücüler, yetkililerden bu konuya eğilmesini istediler.