Gürpınarlı kadınlara ücretsiz spor imkanı

Gürpınar Belediyesi, ilçedeki kadınların daha bilinçli ve programlı spor yapmaları için çalışma başlattı. Bu kapsamda GÜRKADEM bünyesinde oluşturulan spor merkezi, son teknoloji cihazlarla donatıldı. Ardından beden eğitimi öğretmenleri ve uzman diyetisyenler gözetiminde spor kursu başlatıldı. Spora katılan kadınlar; boy, şeker, tansiyon ve nabız ölçümlerinin ardından pilates, step, aerobik, koşu, bisiklet sürüşü, mekik, dambıl çalışarak spor yapma imkanına kavuştu.

İlk başta 24 kadının yararlandığı spor kursu, her gün belli periyotlar halinde devam ediyor. İlçede ilk olma özelliği taşıyan uygulama, Gürpınarlı kadınları da memnun etti.