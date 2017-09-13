Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 11:00

Gürpınarlı kadınlara ücretsiz spor imkanı

Van’ın Gürpınar Belediyesi Kadın ve Aile Destek Merkezindeki (GÜRKADEM) diyetisyen gözetiminde kadınlara ücretsiz spor imkanı sunuluyor.

Gürpınarlı kadınlara ücretsiz spor imkanı

13 Eylül 2017 11:00


Gürpınar Belediyesi, ilçedeki kadınların daha bilinçli ve programlı spor yapmaları için çalışma başlattı. Bu kapsamda GÜRKADEM bünyesinde oluşturulan spor merkezi, son teknoloji cihazlarla donatıldı. Ardından beden eğitimi öğretmenleri ve uzman diyetisyenler gözetiminde spor kursu başlatıldı. Spora katılan kadınlar; boy, şeker, tansiyon ve nabız ölçümlerinin ardından pilates, step, aerobik, koşu, bisiklet sürüşü, mekik, dambıl çalışarak spor yapma imkanına kavuştu.


İlk başta 24 kadının yararlandığı spor kursu, her gün belli periyotlar halinde devam ediyor. İlçede ilk olma özelliği taşıyan uygulama, Gürpınarlı kadınları da memnun etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç