Gürpınarlı öğrenciler bilim ve teknolojiyle geleceğe hazırlanacak

“Kodlama ve Robotik Teknoloji Merkezi” oluşturulmasına yönelik projenin hayata geçirilmesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görev alacak. Projede yer alacak gönüllü öğretmenlerden oluşan ekibin “Eğitimcilerin Eğitimi” programıyla kodlama ve robotik eğitimci olmaları sağlanacak. Bu kapsamda Gürpınar Şehit Müftü Muhammed Sıddık Efendi İmam Hatip Ortaokulunda YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün ile Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı arasında iş protokolü imzalandı.

YYÜ Teknokent Müdürü Yrd. Doç. Dr. Necat Görentaş, YYÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Özkan Atan, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Seçkin’in de katıldığı programda konuşan Rektör Battal, dünyanın 4. endüstri devrimine ilerlediğini belirterek, “Bazı anları kaybettiğimizde yakalama şansımız yoktur, yapay zeka dahil geride kaldığımızda bize verilenlerle yetinmek zorunda kalırız. Bu nedenle kaymakam beyi bu çabasından dolayı tebrik ediyoruz. Bilimsel çalışmalarına her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.

Kaymakam Doğramacı da; bilim, teknoloji ve ahlaki temelli eğitimlerin erken yaşta verilmesi için çalışma yürüttüklerini, temel eğitimlerin ardından yaş gruplarına göre bu kursları genişletip ilk, orta ve lise düzeyinde geliştirmeyi planladıklarını ifade etti. Öğrencilerin artık birebir yetiştirildiği bir sürece girdiklerini kaydeden Doğramacı, “Teknolojiye maruz kalan değil teknolojiyi üreten bir nesil için Kodlama ve Robotik Teknoloji Atölyeleri dönemi Gürpınar’da başlıyor. Özveri olmadan bu sistemden yararlanamayız. Bu nedenle öğrenciler kadar öğretmenlerimizin de özverili davranmaları gerekiyor” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Gün de; bilim ve teknoloji temelli kursların olmadığını, bu eğitimlerin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki yıllarda her meslekte robotlar, robotik kollar kullanılacak, mekanik tarım aletlerinin yerini birbiriyle haberleşen robotik araçlar alacak. Bu açıdan robotları yapacak, kullanacak, tamir edecek, geliştirecek, yazılımlarını yapacak yeni bir nesile ihtiyacımız olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Battal ve beraberindekiler, okuldaki kütüphane ve bilgisayar sınıfını gezerek bir süre öğrencilerle sohbet etti.