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17 Mayıs 2018 12:28

Güvenlik korucuları ve jandarma personeline eğitim

Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Van Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından güvenlik korucularına ve jandarma personeline “Kadına yönelik şiddetle mücadele” ile “Bağımlılıkla mücadele” kapsamında seminer düzenlendi.

Güvenlik korucuları ve jandarma personeline eğitim

17 Mayıs 2018 12:28


Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Van Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından güvenlik korucularına ve jandarma personeline “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Yaptırımlar, Cezalar ve 6284 sayılı Kanun İçeriği ve Göreve Yönelik Uygulaması” ile “Bağımlılık ile Mücadele” konularında seminer düzenlendi. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve bağımlılıkla mücadele konularında çalışmalarına devam eden Van İl Jandarma Komutanlığı, kendi personelinin eğitim seviyesini artırmaya yönelik faaliyetlerine de devam ediyor. Bu kapsamda Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 208 güvenlik korucusuna Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından “Kadına yönelik şiddetle mücadele” semineri düzenlenirken, "Bağımlılıkla mücadele" kapsamında ise Van İl Jandarma Komutanlığında görevli 168 personele de eğitim verildi.


Eğitimler ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bağımlılıkla mücadele kapsamında vatandaşların ve jandarma personelinin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalara Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile koordineli olarak devam edileceği belirtildi.




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